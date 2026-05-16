◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１２セーブ目をマーク。中日時代を含め東京ドームでは通算４１セーブ目。沢村拓一、大勢の４０セーブを抜いて単独３位の記録となった。マルティネスは４―３の９回に登板。この回の先頭・京田を見逃し三振。８番・松尾を３球で空振り三振。最後は代打・勝又を遊ゴロに仕留めてピシャリと抑えた。◇東京ドームでの