◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板して１回を３者凡退に抑えた。４―３の８回にマウンドへ。まずはこの回の先頭・宮崎をフォークで遊ゴロ。５番・佐野もフォークで空振り三振。最後は６番・蝦名を中飛に抑えて笑顔でグラブをたたいた。前回、１３日の広島戦（福井）では１―０の８回に登板するも大盛に同点ソロを浴びていた。チームは延長１２回に坂本勇人内野手が