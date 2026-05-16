■体操・NHK杯女子競技2日目（16日、東京体育館）世界選手権（10月、オランダ）、アジア大会（9月19日〜、愛知）の日本代表の選考会で全日本女王の西山実沙（15、なんば体操クラブ）がNHK杯を初優勝し、初の世界選手権、アジア大会の切符を手にした。1日目にトップとなる110.399点をマークし、得点が持ち越される2日目。最初の跳馬で全体の2位タイの14.266得点、2種目目の段違い平行棒で13.833得点。3種目目の平均台は13.333得