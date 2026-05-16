8回日本ハム1死、レイエスが左中間に決勝本塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムが競り勝って3位に浮上。4―4の八回、レイエスのソロで勝ち越した。4番手の田中が今季初勝利、柳川が10セーブ目を挙げた。西武は四回までに4本のソロを浴びせたものの、五回以降は無得点。連勝は7で止まった。