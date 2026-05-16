3回、2ランを放ちナインに迎えられる中日・村松＝バンテリンドーム中日が1分けを挟んだ連敗を4で止めた。一回に村松の適時三塁打などで2点を先行。三回には村松、石川昂による2本の2ランで4点を加えた。大野は7回2安打無失点の好投で5勝目。ヤクルトは投打ともに精彩を欠いた。