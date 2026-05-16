【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１５日、パレスチナ自治区ガザで、イスラム主義組織ハマスの軍事部門トップ、イッザディーン・ハダド司令官を標的とした空爆を実施した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１５日の声明で、空爆を発表したが、ハダド氏が死亡したかどうかは明らかにしなかった。ハダド氏は２０２３年１０月のイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の１人とされる。ハマスのガザでの指導者だったムハン