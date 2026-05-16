ボクシングの英興行大手マッチルームが16日までに公式X（旧ツイッター）を更新。WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が動画出演し、日本でデビューする可能性があったことを明かした。マッチルーム公式Xは「バムは日本での井上との対決に全力」と記して動画を投稿した。バムは動画内で「僕は日本が大好きです。実はプロデビュー戦は日本で行われる予