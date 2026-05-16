「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）７番人気のグランディアが中団から鮮やかに抜けだし、７歳にして重賞初制覇を飾った。２着は首差で１２番人気のバレエマスター、３着はさらにそこから首差で９番人気のフクノブルーレイクだった。１番人気のドゥラドーレスは３着から首差の４着。２番人気に支持されたキタサンブラックの半弟シュガークンは最下位の１５着に敗れた。勝ち時計は１分５８秒９（良）。京都新聞杯のコンジェ