タレント出川哲朗（62）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の料理について語った。「奥さんの好きな料理とか何かあるんですか？」と聞かれた出川は「私が一番好きなのは奥さんのカレー。私がこの世で一番好きなのはカレーライスとハンバーグなの」と答えた。そして「カレー好きだから、よく芸能人の人に『出川さん、カレー好きだったら○○のカレーおいしいですよ』とか言って、実際行くんだけ