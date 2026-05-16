毎日のごはん作りをラクにしてくれる保存容器。3COINSには、ただ保存するだけじゃない便利機能付きが揃っているんです。今回は本当に使えるスリコの保存容器を3つ紹介します。洗ってそのまま保存できたり、容量を変えることができる使い勝手抜群なアイテムばかりですよ。水切りまで完結する神アイテム！●ザル付き保存容器：M（330円）野菜の下処理って意外と面倒ですよね。でもこの保存容器なら、洗う・水切り・保存までこれひと