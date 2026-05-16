北中米ワールドカップに出場する韓国代表メンバー26人が、5月16日に発表された。【写真】元サッカー韓国代表の美人妻、大胆水着SHOT韓国サッカー協会は5月16日16時、ソウル光化門で北中米ワールドカップ最終メンバー発表イベントを開催した。ファンと共にした公開イベント形式で行われた今回の発表を通じて、ホン・ミョンボ監督のワールドカップ本大会での構想が明らかになった。FWはソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、オ・ヒョン