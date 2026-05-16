藤枝MYFCは５月16日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節でジュビロ磐田と敵地で対戦。真鍋隼虎の２発と森侑里の得点で３−０と快勝を飾った。これで磐田に対し、“シーズンダブル”を達成。試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督はゲームを振り返り、「自分たちがしっかりとビジョンを持って、やっているようなことの積み上げが出せた試合になったと思う」と手応えを口にした。３得点を奪った攻撃に