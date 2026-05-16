【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2000年に現在の5人でバンド活動を開始し、今年結成26周年を迎えたFLOW。このたび、そんなFLOWの26年のキャリアを振り返るインタビュー動画がYouTubeにて公開された。 ■年表を通して26年間をターニングポイントとともに振り返り KOHSHI（Vo）とTAKE（Gu）の兄弟でバンド活動をスタート。そこからFLOWの歴史が始まり、KOHSHIと高校の同級生だったというKEIGOがボ&#