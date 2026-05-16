ブルージェイズの岡本和真内野手が15日（日本時間16日）、敵地でのタイガース戦に「4番三塁」で先発出場。2回の第1打席に二塁打を放ち、連続試合出塁を「16」に伸ばした。MLB公式サイトは同日、「チーム内で打撃成績トップに立つ、予想外の9選手」と題し、記事を公開。岡本やマックス・マンシー内野手（ドジャース）らを選出した。なお記載された成績は14日（同15日）終了時点のもの。 ■連続試合