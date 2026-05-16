北朝鮮が憲法改正を通じて領土規定を新設し、「北半部」「祖国統一」など統一関連の表現をすべて削除したことが確認された。新憲法は核兵器指揮権などで金正恩（キム・ジョンウン）総書記の権限と地位も大幅に強化。韓国紙は「拙速な接近より冷静な管理を」と政府に呼び掛けた。韓国統一部などによると、新憲法は第2条に領土条項を新設し、「北は中華人民共和国とロシア連邦、南は大韓民国と接する領土、およびそれに基づき設定さ