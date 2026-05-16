3月、オープン初日に買い物客でにぎわう「旬の駅イオンモール鶴見緑地店」＝大阪市奈良市の民間企業「フォレストファーム」が運営する農産物直売所「旬の駅」が、関西で人気を集めている。新鮮で豊富な野菜が好評で、今年は2店舗増やして10店舗に拡大する。直売所は農協や生産者が営み、地元の産品を売ることが多い。旬の駅は関西を中心に全国4千超の農家から青果を仕入れる異色の存在だ。3月中旬、大阪市の「イオンモール鶴