◇男子ゴルフツアー関西オープン選手権第3日（2026年5月16日大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）首位と3打差の4位から出た杉本スティーブ（26＝米国）が5バーディーを奪うなど69で回って通算5アンダーとし、スコアを落とした前日首位の小西たかのり（34＝フリー）、同2位の池田勇太（40＝フリー）とともにトップに並んだ。藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）、佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）、大堀裕次