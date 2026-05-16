アイドルグループ・AKB48の伊藤百花（22）が15日深夜放送のTBS系『有田哲平とコスられない街』（毎週金曜深0：48）に出演。“顔面重要文化財”といった異例のキャッチコピーで目を集める一方で、抱えている悩みを明かした。【写真】肉まんをほおばり…キュートな”お口”の伊藤百花伊藤はともに番組ロケに参加したケンドーコバヤシ、有田哲平に対して「相談があるんですけど」と切り出し「AKB48に入って3年目でして、毎回初