中国の北京で行われた米中首脳会談。習近平国家主席は、歓迎式典でホストとしてトランプ大統領を出迎えた。両首脳は互いに笑顔で握手をし、言葉を交わした。習主席が案内した世界遺産の天壇公園や習氏の執務室もある中南海での散策など、カメラの前での両首脳は融和的な雰囲気を見せていた。それぞれが重視する「数字」と「ルール」一方で実際の首脳会談では、厳しいやりとりが行われたようだ。習氏は、最も重視する台湾問題で「対