初日に事前申請の上限に達して受け付けを終了したパスポート型のパンフレット「ＧＵＮＭＡＰＡＳＳＰＯＲＴ（グンマ・パスポート）」について、県は１２日、３万部を増刷する方針を発表した。夏までの配布開始を目指している。交付は無料で１万部を用意したが、申請受け付け初日の１日午後９時過ぎには、申請が上限に達した。パスポートに似せた仕様や、全３５市町村を巡るスタンプラリーなどの魅力に加え、山本知事は「県は