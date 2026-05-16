◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年5月16日ZOZOマリン）ロッテの佐藤が6回1死二、三塁から左前へ先制2点適時打を放った。この回先頭の小川が左前打で出塁、1死後に山口が左翼フェンス直撃の安打を放ち、山口の代走・和田が二盗を決めて二、三塁。2ボール2ストライクからオリックス先発・田嶋の外角高め、149キロの直球を左前にはじき返した佐藤は「打ったのは真っすぐです。みんなでつないだチャンスだったので、なん