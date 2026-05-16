陸上のセイコー・ゴールデングランプリに出場する有力選手が大会前日の16日、会場の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で記者会見し、パリ五輪女子やり投げ覇者の北口榛花（JAL）は昨年の世界選手権東京大会以来の実戦へ「同じ舞台に戻ってこられてうれしい。やり投げの北口が帰ってきた、と思ってもらえるパフォーマンスができるようにしたい」と語った。今季、男子世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏が新コーチとなった。