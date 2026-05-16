中道改革連合の小川代表は16日、東京都内で記者団の取材に対し、立憲民主党の都連会長選挙で武蔵野市議が当選したことについて、「新たな体制で活力が高まることを期待している」と語った。15日夜に行われた都連会長選は、都連会長代行の蓮舫氏と武蔵野市議の川名雄児氏の一騎打ちとなり、蓮舫氏の81票に対し、川名氏が124票を獲得して当選した。立憲の衆院議員が合流した中道で臨んだ衆院選での大敗を受け、来春の統一地方選を控