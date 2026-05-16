歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。長女市川ぼたん（14）のかわいらしい一面を明かした。團十郎が時代とともに変わる稽古について語る中、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「後輩の皆さんもマンツーマンで教わることもある。すごい丁寧に教わるって…」と中村鷹之資（26）らに取材したことを語った。團十郎は「鷹之資ですか？」と本来なら知るはずのない取材先を言い当てると、「これね、俺知