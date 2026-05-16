Image: Dr. Virginia Carter Gamberiniアルトオスピシオ市の景観 2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。温暖化時代に必要不可欠な技術になっていくと思う。1年でたった1mmしか雨が降らない場所。チリのアタカマ砂漠といえば、世界でも指折りの乾燥地帯です。そんな過酷な環境にある都市で、人々は地下水を頼りに暮らしてきました。でも今回、研究者たちが水不足解消を支援するシン