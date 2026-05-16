焼肉チェーン「牛角」と「名探偵コナン」がコラボレーションした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」の第2弾が、5月20日（水）から全国の牛角・牛角食べ放題専門店でスタートする。6月30日（火）まで。「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、コナンたちをイメージしたコラボメニューやオリジナルグッズを販売。キャンペーンは第