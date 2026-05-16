猫の家出リスクを高めるNG環境 1.飼い主の注意不足 愛猫の家出の多くは、飼い主さんが気付かないうちにできてしまった隙がきっかけになっています。宅配便の受け取りや飼い主さんの外出時などで玄関を開けた際に、愛猫がいつの間にか外に出て行き、気付かないということも少なくありません。 猫は足音を立てずに歩きます。玄関の開け閉めの際には、必ず愛猫がどこにいるのかを確認するなど、常に注意を怠らないよ