今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある日、近所の子どもに2日連続でピンポンダッシュをされたA子さん。話したこともない子どもにどのように対応しようか悩んでいたA子さんは、注意するのに抵抗があったため、挨拶だけしてみることに。すると、返ってきた反応は──。 2日連続でピンポンダッシュ ある日、家のインターフォンが鳴りました。玄関を開けても、誰もいません。次の日も同じこと