女優の観月ありさ(49)が16日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動45周年、歌手デビュー35周年について思いを明かした。観月は1976年12月5日生まれ、東京都出身。４歳でモデル活動をはじめ、12歳でドラマ「教師びんびん物語2」に出演しブレーク。14歳で「伝説の少女」で歌手デビューした。 【写真】なつかしい～デビュー曲「伝説の少女」のCDジャケット 「改めまして5月15日。」と書き出し