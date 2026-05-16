【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#50ジョージ・マーティンがリバプールの悪ガキから学んだ平凡を受け入れない信条特別編「5人目のビートルズ〜ブライアン・エプスタイン」?◇◇◇特別編「5人目のビートルズ」、ジョージ・マーティンに続くのは初期〜中期ビートルズのマネジャーだったブライアン・エプスタイン。本棚の奥の奥にあったレイ・コールマン『ビートルズをつくった男──ブライアン・エ