長友佑都の涙にジャック・グリーリッシュがいいねするなど反響が広がる日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26人を発表した。FC東京に所属する39歳のDF長友佑都が5大会連続となる選出を果たし、森保一監督から名前を呼ばれた直後に涙。この映像は日本だけでなく世界に拡散され、大きな反響を呼んでいる。これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、今回の道の