◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、３番人気のアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は１０着。道中は５〜６番手の好位置でレースを進めたが、直線では伸びず。馬群にのまれてしまう悔しい結果となった。昨年１０月のアイルランドＴ、１月の中山金杯と重賞連続２着の実力馬。前走・中山牝馬Ｓでは１番人気に推されながら