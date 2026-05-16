◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）ＤｅＮＡは連敗で再び勝率５割に後退。３位・巨人との差は２ゲームに広がった。初回に筒香嘉智内野手の３号ソロで２９イニングぶりに得点。同点で迎えた３回にも筒香の犠飛と宮崎敏郎内野手の適時打で２点を勝ち越した。しかし、直後に先発・篠木健太郎投手がリードを吐き出し、同点のまま終盤へ。７回には、今季開幕から１４試合・１４イニング無失点の中川