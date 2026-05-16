◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)巨人はDeNAとの接戦を制し、連勝を「5」に伸ばしました。巨人先発のウィットリー投手は初回、筒香嘉智選手にソロホームランを浴び先制点を許します。2回に同点としますが直後の3回、犠牲フライで再び勝ち越し、さらにランナー2塁で宮粼敏郎選手にタイムリーを許し1-3とされました。それでもそのウラ、2アウトからダルベック選手がヒットで出塁すると、大城卓三選手、キャ