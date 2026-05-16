◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）広島は9回に反撃を見せるも、あと一歩が届かず敗れました。対する阪神の先発は村上頌樹投手。初回から三者凡退の立ち上がりとされると、4回までパーフェクトに抑えられます。そんな中、先発の森下暢仁投手が初回から失点。先頭からのヒットと四球で1、2塁とされると、後続のフライの間には2、3塁と進塁を許します。続く佐藤輝明選手には先制タイムリーを許し失点。さらに犠牲フ