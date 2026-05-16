「中日８−０ヤクルト」（１６日、バンテリンドーム）サイクル安打に王手をかけていた中日の村松開人内野手が７−０の八回２死満塁の第５打席で押し出し四球。快挙を期待した中日ファンから大きなため息が漏れた。この回の中日は７番からの打順。村松が最後の打席に立つには攻撃をつながなければならなかった。２死一塁から代打・土田、板山が連続四球を選んで村松に打席が回ると、サイクルを期待した場内が大きく沸いていた