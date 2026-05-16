「中日８−０ヤクルト」（１６日、バンテリンドーム）中日が快勝。連敗（引き分けを挟む）を４で止めた。打線は初回１死一塁、村松が右中間へ適時三塁打を放ち先制。２死後に石伊の左中間適時二塁打が出てこの回２点を先取した。三回は村松が２号２ラン。石川昂にも今季１号左越え２ランが飛び出し、一挙４点を加えた。先発の大野は７回２安打無失点でリーグトップに並ぶ５勝目（１敗）。六回は２死一、三塁のピンチを背