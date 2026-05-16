◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）巨人はDeNAとの競り合いを制し、今季初の5連勝。2カード連続の勝ち越しを決めて貯金を今季最多タイの4とした。巨人の5連勝は昨年5月以来1年ぶり。3―3で迎えた7回、この回から登板した相手3番手右腕・中川虎から平山、吉川の安打などで1死一、三塁とし、ダルベックの投ゴロで三走・平山が頭から勝ち越しのホームイン。これが決勝点となった。中川虎は開幕から15試合目