お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう16日に放送される。前週に続き、今回は「岡田圭右と行く！ぶらり旧車さんぽ」と題し、ますだおかだの岡田圭右とともに、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック2デイズ”の会場を巡る。【写真168枚】衝撃の仕上がり…30年以上前の車とは