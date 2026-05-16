お笑いコンビ「NONSTYLE」の石田明（46）はは16日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」での「創作まつり」に出演した。石田は13年9月の「第23回彦八まつり」で創作落語を披露。当時、実行委員長だった月亭八光も「うまかったですよ」と振り返っていた。2度目の今回は、初登場時より長い持ち時間20分。「しっかり作り込んで臨まなあかんなと、良い緊張感を持って高座に上がらせてもらいました。方正さんには『