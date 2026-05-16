歌手の小林旭が、元妻・美空ひばりとの恋愛時代の仰天エピソードを明かした。【映像】小林旭と美空ひばりの恋人時代小林は、5月14日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。1962年に結婚し64年に離婚した元妻・美空ひばりとの恋人時代のエピソードを披露した。小林と美空ひばりは、雑誌の対談企画で出会い、小林を気に入った美空ひばりが「恋人いるの？」とアプローチ。小林は当時“恋仲”だったという浅丘ルリ子を