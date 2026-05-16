「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）阪神が広島に快勝し、２連敗で止めた。初回から猛虎打線がつながった。１番の高寺が右前打を放つと、すかさず二盗成功。１死二、三塁としてから、佐藤輝が右前適時打で先制した。さらに大山の犠飛で２点目を挙げた。四回には佐藤輝がバックスクリーン左へ、１１号ソロ。この日から４試合ぶりに４番起用となったが、格の違いを見せつけた。投げては先発の村上が好投。４月３日の