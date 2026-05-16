歌手の小林旭が、元妻・美空ひばりとの“馴れ初め”について語った。【映像】小林旭と美空ひばりの“馴れ初め”小林は、5月14日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。1962年に結婚し64年に離婚した元妻・美空ひばりとの馴れ初めについて語った。小林が美空ひばりと出会ったのは、雑誌の対談企画。人気投票の男女ナンバーワン同士が対談するというものだったが、小林は長年ナンバーワンをとっていたスターの美空ひ