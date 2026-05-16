トライアスロンの世界シリーズ横浜大会は16日、横浜市山下公園周辺特設コースで行われ、エリート（49.23キロ＝スイム1.5キロ、バイク37.73キロ、ラン10キロ）の男子は安松青葉（三井住友海上）が1時間41分6秒で日本勢最高の11位に入った。16位の北條巧（NTT東日本・NTT西日本）とともに、今秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りを有力とした。女子は21歳の林愛望（日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）が1時間53分57秒の22位、平