乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。資産運用について明かした。資産運用を「何にもしてません。己の体一本で！」というMCの出川哲朗は「みんなもやってないでしょ？」と共演者に問いかけ。松村は「私NISAやってます」と応じ、出川を「やってんの！？」と驚かせた。出川が「儲かったの？ぶっ