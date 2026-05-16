ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席【モスクワ、北京共同】ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が19、20日に中国を訪問し、習近平国家主席と会談すると発表した。習氏は14、15日にトランプ米大統領と北京で会談したばかり。プーチン氏は習氏との間で、米国第一主義を掲げるトランプ政権に対抗する中ロの結束を改めて確認する見通しだ。発表によるとプーチン氏の訪中は、中ロ善隣友好協力条約の調印から今年で25年