三つ子のアクロバットパフォーマー、佐藤綾人（27＝長男）、颯人（次男）、嘉人（三男）の佐藤三兄弟が16日、都内で、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」の初リリースイベントを行った。アーティストとして出たい番組に「NHK紅白歌合戦」をあげると、会場のファンからどよめきと拍手が起こった。颯人は「10何年間、新体操で培ってきたシンクロアクロバットがあれば、紅白も夢ではないと本気で思っているので、3人で目指し