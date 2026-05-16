笑福亭鶴瓶（74）が15日、MCを務めるTBS系「A−Studio＋」に出演。歌舞伎俳優市川團十郎（48）からのイジりに手を焼いた。番組冒頭で鶴瓶は團十郎について「10代ぐらいのときからご一緒したりしてますからね」と語った。團十郎は「かわいがっていただいて。いろいろ、あの…やっちゃいけないことも教わりまして」とボケると、鶴瓶は「うるさい！」とつっこみ、「ごめんなさい。うるさいななんて…」と即座に謝った。放送では、團十