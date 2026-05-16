マンチェスター・ユナイテッドは今夏MFメイソン・マウント（27）の売却を検討しているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。2023年夏にチェルシーからユナイテッドに加入したマウントだが、度重なる怪我に悩まされ、なかなか1シーズンを通してプレイすることはできていない。今シーズンもここまで公式戦23試合で3ゴール1アシスト、プレイタイムは1022分に留まっている。マイケル・キャリック体制で強さを取り戻し、来シーズンのCL