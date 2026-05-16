23日、プレミアリーグ昇格をかけたプレイオフ決勝が行われる。ハル・シティとサウサンプトンが対戦し、勝てばトップリーグ行きが決まる。ハルが勝利すれば16-17シーズン以来、サウサンプトンが勝てば1年でのプレミア返り咲きだ。そんな重要な一戦を前に松木玖生が所属するサウサンプトンはある問題に直面している。それがミドルズブラに対するスパイ容疑だ。サウサンプトンのアナリストであるロックリフ・パーク氏が準決勝前にミド